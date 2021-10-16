Суд арештував водія вантажівки, який збив двох людей на переході в Києві

Шевченківський райсуд Києва заарештував без можливості внесення застави водія вантажівки, який у стані алкогольного сп’яніння збив двох людей на нерегульованому пішохідному переході на проспекті Степана Бандери в Києві, повідомила поліція.

ДТП сталася 15 жовтня, один із постраждалих пізніше помер у лікарні.

«Водій вантажівки «МАН», 1974 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході і втік з місця події. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе… За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження та повідомили винуватцю дорожньо-транспортної пригоди про підозру. Фігуранту загрожує до десяти років позбавлення волі», – повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, прилад Драгер показав 2,68 проміле вмісту алкоголю у водія.

У поліції повідомили роки народження постраждалих: 1977 і 1996.

Зі свого боку, сценарист «Суспільного» Олександр Зінченко у фейсбуці повідомив, що він є потерпілим у ДТП. За словами Зінченка, у нього «розсічення і легкий струс мозку», а його товариш Олександр Шибицький помер у лікарні від травм, за тиждень йому мало виповнитися 25 років.