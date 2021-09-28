ДТП на Миколаївщині: поліція відкрила справу та уточнила кількість постраждалих

Поліція розслідує обставини ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій четверо людей загинули та семеро травмувались за статтею про порушення правил дорожнього руху, повідомила пресслужба Нацполіції.

«27 вересня близько 19:55 на автодорозі «Снігурівка - Калинівка» перед с. Широке сталась дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, вантажівок DAF та КАМАЗ із причепом. Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, у тому числі 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29-ти до 47-ми років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані. Водії вантажних автомобілів 62-х та 47-ми років не постраждали», – уточнили в поліції.

Усі обставини ДТП та її причини встановлюються, кажуть в поліції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.