ДТП на Миколаївщині – 4 людини загинули і стільки ж травмовані

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні ввечері на Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій четверо людей загинули і четверо зазнали травмувань.

«27 вересня о 20 годині поблизу с. Широке Баштанського району на автодорозі Калинівка – Снігурівка внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажного автомобіля загинуло 4 особи та постраждало 4 особи, яких з різними ступенями тяжкості госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною аварії не повідомляється.