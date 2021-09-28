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ДТП на Миколаївщині – 4 людини загинули і стільки ж травмовані

Що стало причиною аварії не повідомляється

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що напередодні ввечері на Миколаївщині сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій четверо людей загинули і четверо зазнали травмувань.

«27 вересня о 20 годині поблизу с. Широке Баштанського району на автодорозі Калинівка – Снігурівка внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажного автомобіля загинуло 4 особи та постраждало 4 особи, яких з різними ступенями тяжкості госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною аварії не повідомляється.

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