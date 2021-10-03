«Там всі живі, це – найголовніше» – Зеленський про ДТП за участю «слуги народу» Трухіна

Президент не може знати деталі усіх кримінальних справ, заявив Володимир Зеленський відповідаючи на питання про ДТП за участю Олександра Трухіна.

«Я не можу розуміти і знати деталі всіх правоохоронних і кримінальних кейсів, які відбуваються, через, вибачте, ДТП. Там ніхто не загинув, там всі живі, і це – найголовніше. Якби там щось таке відбулося, не дай боже, повірте, людини не було б вже (Трухіна не було б вже в команді президента – ред.), давайте (дочекаємося – ред.) дійде до кінця ця справа», – сказав Зеленський, спілкуючись з журналістами у Трускавці.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп’яніння. Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін 7 вересня заявив, що не вважає себе винним у ДТП.