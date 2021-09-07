Речник Зеленського про справу Трухіна: президент не втручається в розслідування

Про позицію президента Володимира Зеленського щодо участі депутата Верховної Ради із фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна у резонансній ДТП «доречно буде говорити після того, як ДБР оприлюднить результати розслідування», заявив у коментарі Радіо Свобода речник голови держави Сергій Никифоров.

Він також прокоментував інформацію, оприлюднену виданням ZN.UA про те, що Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Трухіна після ДТП, згідно з яким за кермом авта, яке потрапило в ДТП, був Трухін, і поводився він щодо представників поліції, які прибули на місце аварії, «доволі агресивно».

«Президент, звичайно, має більше інформації, ніж ми з вами, але це не означає, що він втручається у перебіг розслідування», – сказав речник Зеленського.

23 серпня на Бориспільській трасі у Києві сталася ДТП, учасником якої, ймовірно, був народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Трухін.

За даними ЗМІ, нібито Трухін на великій швидкості врізався в авто, яке зупинилося на червоне світло світлофора. Внаслідок зіткнення тілесних ушкоджень зазнали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів Української Асоціації Футболу Лучано Лучі. Як зазначає видання ІА «Центр новин», посилаючись на розмову з очевидцями аварії, депутат Олександр Трухін був у стані алкогольного сп'яніння.

Щоб підтвердити або спростувати цю інформацію, Радіо Свобода звернулося до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

У поліції повідомили, що справу про ДТП буде розслідувати ДБР, оскільки в ній фігурує народний депутат.

Сам Трухін 7 вересня заявив, що не вважає себе винним у ДТП. Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту.

«Насправді мені боятися нічого, я себе не вважаю винним, я абсолютно чесна людина. Коли будуть опубліковані всі матеріали слідства, я вийду на відкритий брифінг. Хотів вийти на брифінг і прокоментувати журналістам, але слідчі і адвокати заборонили будь-що коментувати», – заявив представник владної фракції і додав, що «не був п’яний» під час ДТП.

Він також заявив про тиск на його родину з боку ЗМІ.