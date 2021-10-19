Латвія запроваджує суворий локдаун через COVID-19

Уряд Латвії оголосив про запровадження суворих обмежень, спрямованих на зниження поширення коронавірусної інфекції, повідомляє видання Delfi.

З 21 жовтня до 15 листопада будуть закриті всі магазини, крім тих, які торгують товарами першої потреби. Спортивні, розважальні та культурні заходи будуть скасовані. Припинять роботу перукарні, салони краси і заклади громадського харчування. З 20:00 до 5:00 діятиме комендантська година.

Після осінніх канікул більшість школярів переведуть на дистанційне навчання, з 1 листопада в школах продовжать навчатися учні перших-третіх класів. Працюватимуть навчальні заклади для дітей дошкільного віку, чиї батьки повинні ходити на роботу.

Крім того, уряд запровадить обмеження на збори, а також обмежить пересування людей із різних домогосподарств в одному автомобілі.

Прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш заявив, що нові обмеження запровадили через низьке охоплення вакцинацією в Латвії. «Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас це є, а в Данії та Ірландії по-іншому. Причина в тому, що процес вакцинації не пішов належним чином», – відзначив прем’єр.

Латвія обіймає перше місце в світі за захворюваністю на COVID-19 на душу населення. За останній тиждень число нових випадків зараження зросло на 49%.