Україна може вийти на пік захворюваності черед два тижні – Лапій щодо COVID-19

Україна, найімовірніше, вийде на пік захворюваності на COVID-19 черед два тижні. Про це експерт-інфекціоніст і член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій сказав у програмі «Утро» телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

«Пік захворюваності на COVID-19 не пройдено. Ми сьогодні побили наш весняний рекорд по кількості смертей, ми випереджаємо те, що було рік тому. Найімовірніше, пік у нас буде черед два тижні, і це не означає, що він одразу знизиться. Осінь буде набагато тяжчою, аніж весна 2021 року», – сказав Федір Лапій.

Він додав, що темпи вакцинації в Україні недостатньо високі, зокрема, через людський фактор.

«Я ще рік тому говорив так песимістично, що, найімовірніше, вакцинація в Україні матиме невеликі успіхи, тому що від самого початку, як і в більшості пострадянських країн, що можна відзначити в Білорусі чи Росії, населення не схильне до вакцинації саме по собі», – додав він.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,66 мільйона людей, 61 348 – померли.

Станом на ранок 19 жовтня в Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад вісім мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,6 мільйона.​