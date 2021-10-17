У Росії новий рекорд COVID-захворюваності з початку пандемії – понад 34 тисячі випадків за добу

За останню добу в Росії виявили 34 303 нових випадки захворю.ваності на COVID-19, повідомив оперативний штаб з боротьби із коронавірусом. Це рекорд за весь час пандемії.

Найбільша кількість нових випадків виявлена в столиці Москві (6740) та в Санкт-Петербурзі (3323).

За останню добу в Росії померли 997 людей.

Захворюваність на COVID-19 і смертність почали різко рости в середині вересня.

За даними МОЗ, в Росії щеплено понад 51 млн людей, обидві вакцини отримали близько 43 млн росіян. У Росії проживає щонайменше втричі більше людей – 144 мільйони.