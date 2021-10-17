В окупованому Криму повідомляють про рекорд добової захворюваності на COVID-19

Окупований Росією Крим оновив максимум добової захворюваності на COVID-19. За даними підконтрольного Кремлю місцевого МОЗу, до ранку 17 жовтня на півострові виявлено 586 нових випадків COVID-19, що більше за вчорашні показники і є максимальною кількістю за весь час пандемії.

Повідомляється, що померли за минулу добу 13 пацієнтів. За час пандемії в Криму від коронавірусу померли 2776 осіб.

Напередодні повідомлялося про 579 випадків COVID-19 в Криму і 16 смертей.

Дані окупаційної влади Криму про захворюваність на COVID-19 не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.