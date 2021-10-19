У МОЗ порадили, які вакцини від COVID-19 обрати вагітним

Міністерство охорони здоров’я України наголошує, що вагітні жінки мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 у порівнянні з невагітними, тому рекомендує їм вакцинуватися від коронавірусної хвороби.

«Вагітні жінки частіше потрапляють до реанімації та під апарат штучної вентиляції легень. За даними Центрів з контролю та профілактики захворювань в США (CDC), вагітні жінки із симптоматичним перебігом COVID-19 мають на 70% вищий ризик померти внаслідок цієї хвороби. Ковід під час вагітності також пов’язаний із підвищеною ймовірністю передчасних пологів (народження дитини раніше 37-го тижня) і госпіталізації новонародженого у палату інтенсивної терапії», – заявили у МОЗ.

Вакцинація під час вагітності на будь-якому терміні не має негативного впливу на плід чи на майбутню матір і не несе ризику зараження, адже жодна з вакцин не містить живий вірус, наголосили у міністерстві.

«Користь вакцинації як для вагітної, так і для дитини набагато більша, ніж будь-які потенційні ризики. Вакцинація захищає від важкого перебігу COVID-19. При виборі вакцин для щеплення вагітних, варто надавати перевагу вакцинам на платформі мРНК – в Україні це Comirnaty/Pfizer-BioNTech», – йдеться в повідомленні.

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