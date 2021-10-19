Формального рішення ЄС про виключення України зі списку країн «зеленої зони» ще немає – МЗС

Європейський союз поки що не ухвалював формального рішення про виключення України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Водночас МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу. Брюссель переглядає список країн щодватижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації», – написав він у фейсбуці 19 жовтня.

За словами Ніколенка, епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні, і за останні тижні Євросоюз «вже суттєво скоротив» перелік країн із «зеленої зони», а деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

«У разі ухвалення рішення ЄС про виключення України із «зеленої зони» не скасовує безвіз, воно лише вводить тимчасові обмеження на несуттєві (туристичні) поїздки задля протидії поширенню коронавірусної хвороби. Рішення так само може бути пізніше переглянуте під час наступного оновлення списку в разі, якщо епідемічна ситуація покращиться», – наголосив речник МЗС.

Він додав, що в разі ухвалення рішення ЄС не встановлює автоматично нові правила перетину кордону, а лише надає рекомендацію державам-членам Євросоюзу.

«Остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок громадян України кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні. Досвід деяких наших сусідів, які у попередні тижні вже були виключені із «зеленого списку» ЄС, демонструє, що не слід очікувати тотального закриття кордонів, як торік», – написав Ніколенко.

Він закликав українців вакцинуватися від COVID-19, «щоб безпечно подорожувати», і звіряти інформацію про умови в’їзду до країн на інтерактивній карті МЗС України.

Про те, що Європейський союз цього тижня, ймовірно, виключить Україну із переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, повідомив 18 жовтня кореспондент Радіо Свобода.

Україну внесли до «зеленого списку» в середині липня. Рішення про виключення можуть ухвалити у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні.