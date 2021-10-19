Понад 94% госпіталізованих минулого тижня із COVID-19 не мали жодної дози вакцини – МОЗ

94,2% українців, госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня, не мали жодної дози антиковідної вакцини, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«З 27 488 людей, яких було госпіталізовано з коронавірусною хворобою в Україні з 11 по 17 жовтня 2021 року, 25 893, або 94,2%, не отримали жодної дози антиковідної вакцини», – вказує МОЗ з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MedData.

Повідомляється, що в період 11-17 жовтня щеплення отримали 762 352 людини.

«На статистику захворюваності серед вакцинованих можуть впливати підроблені документи про щеплення. Людина з придбаним сертифікатом має високі шанси потрапити в лікарню та померти від COVID-19, хоча всі вважатимуть, що вона вакцинована. Це підриває довіру до ефективності вакцини», – наголошують у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,66 мільйона людей, 61 348 – померли.

Станом на ранок 19 жовтня в Україні одну дозу вакцини від COVID-19 отримали понад вісім мільйонів людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – майже 6,6 мільйона.​