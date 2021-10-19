КСУ відкрив провадження за поданням щодо відсторонення суддів Тупицького та Касмініна

Конституційний суд відкрив провадження у справі щодо конституційності указів президента Володимира Зеленського про відсторонення з посад суддів КС Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це повідомила представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря.

Провадження відкрили за поданням 49 народних депутатів.

За словами Совгирі, справу розглядатимуть на засіданні Великої палати КСУ.

29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

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Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.