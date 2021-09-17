Тупицький та Касмінін оскаржують відбір кандидатів до Конституційного суду – ОАСК

Судді Конституційного суду Олександр Тупицький та Олександр Касмінін позиваються до Окружного адміністративного суду через конкурсний відбір на посаду суддів КСУ. Про це ОАСК повідомив 17 вересня.

Позов спрямований до Офісу президента України та конкурсної комісії для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду України за квотою президента. Треті особи в позові – сам Зеленський та Конституційний суд.

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«Серед вимог позову – визнати протиправним та скасувати рішення конкурсної комісії від 20 серпня 2021 року, оформлене протоколом №1, яким було вирішено затвердити оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України», – йдеться в повідомленні суду.

Крім того, позивачі оскаржують розміщення оголошення про початок конкурсу на сайті президента і просять суд зобов’язати конкурсну комісію його відкликати. Окружний адміністративний суд вирішує питання про відкриття провадження.

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17 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів Конституційного суду за своєю квотою. Про це йдеться в указі президента від 17 серпня.

Крім того, Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу для відбору суддів. Згідно з ним, загальний термін проведення конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КСУ становить два місяці. Члени конкурсної комісії працюватимуть у ній на громадських засадах і без оплати.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.