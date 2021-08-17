ОПУ оскаржив рішення Верховного суду щодо Тупицького – Подоляк

Офіс президента України подав апеляційну скаргу на рішення Верховного суду щодо скасування указу президента про звільнення Олександра Тупицького з посади судді Конституційного суду України. Про це в коментарі Радіо Свобода заявив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

« Є оскарження і це абсолютно логічне рішення. Офіс президента не може залишати без реакції у вигляді апеляційного оскарження несправедливе і необґрунтоване рішення Верховного суду щодо пана Тупицького. Президент діяв абсолютно коректно на виконання базового рішення Ради національної безпеки і оборони. указ Януковича про призначення Тупицького був скасований», – зазначив Подоляк.

Він додав, що ОПУ сподівається на справедливий розгляд апеляції.

«Усе наше суспільство розуміє, чому Янукович обрав саме Тупицького для призначення на посаду судді Конституційного суду всупереч конституційним вимогам до осіб, які можуть бути призначені на цю посаду. Тупицький є інструментом для реалізації корупційних інтересів, а після 2014 року також і тією людиною, через яку можна організовувати демонтаж реформ. Якщо частина старої «еліти» та суддівської корпорації хочуть повернути Тупицького в Конституційний суд тепер вже і для демонтажу судової реформи, то говоримо одразу – у них це точно не вийде», – заявив радник керівника Офісу президента.

29 грудня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.