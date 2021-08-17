Зеленський призначив склад комісії для відбору суддів Конституційного суду за квотою президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів Конституційного суду за своєю квотою. Про це йдеться в указі президента від 17 серпня.

Крім того, Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу для відбору суддів. Згідно з ним, загальний термін проведення конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КСУ становить два місяці. Члени конкурсної комісії працюватимуть у ній на громадських засадах і без оплати.

До конкурсної комісії увійшли:

Мірослав Вижиковський — член Panel 255, дорадчого органу Європейського Союзу з питань відбору суддів до вищих судових інституцій Європейського Союзу, суддя Конституційного Трибуналу Республіки Польща (2001 — 2010), професор Варшавського університету, доктор права

Кухнюк Дмитро Володимирович — доцент кафедри нотаріального, виконавчого процесу та адвокатури, прокуратури, судоустрою Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент

Лук’янов Дмитро Васильович — завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, доцент

Скрипнюк Олександр Васильович — заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В.М.Корецького Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

Спиридон Флогаітіс — директор Європейської організації публічного права, професор

Футей Богдан Петрович — суддя Федерального Суду Претензій Сполучених Штатів Америки, доктор права, професор

Янчук Артем Олександрович — професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор юридичних наук, професор

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

Читайте також: Хаос у Конституційному суді: двовладдя через указ Зеленського, «війна розпоряджень» та дива розподілу справ (розслідування)

Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.