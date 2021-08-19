Зеленського закликають не поглиблювати конституційну кризу через конкурс на суддів КСУ за квотою президента

Центр протидії корупції, Автомайдан і фундація DEJURE закликають президента Володимира Зеленського не проводити зараз конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, «які юридично відсутні», щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу, а натомість посприяти конституційному очищенню складу Конституційного суду.

Автори заяви звертають увагу на те, що 17 серпня Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів КСУ за квотою президента.

«Ми переконані, що таке рішення президента не вирішить, а лише поглибить конституційну кризу. На сьогодні юридично відсутні вакансії суддів КСУ за квотою президента. Оголошення конкурсу і призначення суддів на ці посади поглибить кризу навколо Конституційнго суду, а легітимність Конституційного суду і його подальших рішень опиниться під загрозою», – йдеться в заяві.

Натомість, за словами її авторів, на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт № 4533 із правками депутата Ярослава Юрчишина, що передбачають «справжній конкурсний добір суддів Конституційного суду».

«У червні цього року парламентський комітет підтримав ці правки. За підтримки президента Зеленського ухвалення законопроєкту, який нарешті забезпечить справжнє очищення КСУ, можливе вже цієї осені. Повноваження Олександра Тупицького й Олександра Касмініна закінчуються в травні та вересні наступного року. Тоді ж у бездоганно конституційний спосіб відкриються вакансії суддів КСУ за квотою президента, які варто заповнити виключно за новою конкурсною процедурою, як це рекомендувала на запит президента Зеленського Венеційська комісія», – наголошують автори звернення.

Вони додали, що «лише прозорий і юридично бездоганний» процес може відновити довіру суспільства до Конституційного суду.

«Швидкі, популярні рішення можуть призвести до глибшої конституційної кризи і поставити під сумнів легітимність ключового органу в системі стримувань і противаг, чим неодмінно скористається держава-агресор», – йдеться в заяві.

17 серпня президент України Володимир Зеленський затвердив склад комісії, яка відбиратиме членів Конституційного суду за своєю квотою. Про це йдеться в указі президента від 17 серпня.

Крім того, Зеленський затвердив положення про проведення конкурсу для відбору суддів. Згідно з ним, загальний термін проведення конкурсу для відбору кандидатів на посаду судді КСУ становить два місяці. Члени конкурсної комісії працюватимуть у ній на громадських засадах і без оплати.

Наразі суддями Конституційного суду за квотою президента є Олександр Тупицький та Олександр Касмінін. Управління державної охорони вже тривалий час не пропускає голову КСУ Тупицького до будівлі Конституційного суду після того, як президент України Володимир Зеленський видав проти нього низку указів.

Зокрема, 29 грудня 2020 року Зеленський підписав указ про відсторонення голови КСУ Тупицького від посади судді терміном на два місяці. 26 лютого він видав указ, яким продовжив термін відсторонення з 28 лютого ще на один місяць. При цьому суддівський статус у Тупицького залишався, і він продовжував виконувати адміністративні функції голови КСУ.

У Конституційному суді наголосили, що цими указами президент порушив Конституцію, перевищивши межі своїх конституційних повноважень, але в межах часу чинності цих указів усе ж виконували їх. Після завершення термінів відсторонення Тупицький повернувся й на посаду судді, але продовжує оскаржувати законність тих указів, хоча термін дії їх давно збіг.

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Тим часом іншим указом 27 березня, напередодні часу завершення терміну дії другого указу про відсторонення, Зеленський скасував указ про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Одночасно був скасований і аналогічний указ про призначення суддею КСУ Касмініна.

Але, відповідно до закону про Конституційний суд, скасування указу про призначення судді Конституційного суду України не є підставою для припинення його повноважень чи звільнення. Закон про Конституційний суд, перелічуючи всі можливі підстави для припинення повноважень судді КСУ (стаття 20) і для звільнення з посади (стаття 21), не передбачає такої можливості, як «скасування указу про призначення». Конституційність цього указу Зеленського оскаржила в Конституційному суді України група народних депутатів, яка вважає його «небезпечним прецедентом».

Щодо Тупицького наразі розглядається кримінальна справа, яка стосується давніх звинувачень у підкупу свідка. Також щодо нього розглядалася, але була закрита адміністративна справа, яка стосувалася конфлікту інтересів і недекларування земельної ділянки в нині окупованому Криму.