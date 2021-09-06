ВАКС доручив доправити до суду заступника голови ОАСК, який не прийшов на засідання

Вищий антикорупційний суд, у якому мало відбутися судове засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови Окружного адміністративного суду Києва, ухвалив рішення про його примусове доправлення до суду.

«Підозрюваний, будучи належним чином викликаний, в судове засідання не з’явився. Сторона захисту повідомила, що підозрюваний перебуває на лікарняному. Відповідно до ст. 138 КПК України, факт лікування особи за змістом не є поважною причиною неприбуття на виклик слідчого судді. Разом із тим, у слідчого судді ВАКС відсутні відомості про наявність у підозрюваного тяжкої хвороби або неможливість залишити заклад охорони здоров’я, в якому він лікується», – повідомили у ВАКС.

Слідчий суддя Антикорсуду постановив здійснити привід підозрюваного у судове засідання 15 вересня на 12:45, додали в суді.

Виконання ухвали доручили відповідним підрозділам Національного антикорупційного бюро України.

Ця ухвала оскарженню не підлягає, додали у ВАКС.

Імені заступника голови ОАСК у суді не назвали. За даними «Центру протидії корупції», йдеться про Євгена Аблова.

Його і ще 11 осіб, зокрема голову ОАСК Павла Вовка, підозрюють у тому, що вони «діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі».

13 квітня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який ініціює ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. Він пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що президент вирішив ліквідувати ОАСК під впливом «агентів іноземного впливу».