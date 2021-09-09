В ОАСК заявили, що зареєстрували позов Мамедова до Офісу генпрокурора

В Окружному адміністративному суді Києва зареєстрували два адміністративні провадження за позовом колишнього заступника генерального прокурора України Гюндуза Мамедова. Про це повідомили в ОАКС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За позовом Мамедова Гюндуза Айдиновича в Окружному адміністративному суді міста Києва обліковуються адміністративні справи, предметом оскарження яких є визнання протиправним та скасування рішення», – йдеться у відповіді ОАСК на запитання про те, чи зареєстровано позов Мамедова до Офісу генерального прокурора про скасування доступу до державної таємниці.

У коментарі Радіо Свобода помічниця Мамедова підтвердила, що позови стосуються скасування доступу до держтаємниці та звільнення.

27 липня Мамедов підтвердив, що написав заяву про відставку з посади.

Раніше генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (який раніше перебував у віданні Мамедова), своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

2 липня відразу кілька правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію навколо Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора (відомого як «департамент війни»). Текст звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

Згідно з позицією активістів, рішення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підпорядкувати департамент собі «нівелює семирічну роботу організацій громадянського суспільства, міжнародної спільноти та самого Департаменту і ставить під загрозу справедливість і відновлення прав жертв найтяжчих міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України».