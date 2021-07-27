Мамедов: написав заяву про відставку з посади в Генпрокуратурі

Заступник генерального прокурора України Гюндуз Мамедов підтвердив 27 липня, що написав заяву про відставку з посади.

«Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде...Служу українському народові», – написав Мамедов у соцмережах.

Раніше в Офісі генерального прокурора в коментарі Радіо Свобода заявляли, що до них поки не надходила заява про звільнення заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова.

26 липня стало відомо, що Мамедов збирається написати заяву про звільнення за власним бажанням.

У липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (який раніше перебував у віданні Мамедова), своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

2 липня відразу кілька правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію навколо Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора (відомого як «департамент війни»). Текст звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

Згідно з позицією активістів, рішення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підпорядкувати департамент собі «нівелює семирічну роботу організацій громадянського суспільства, міжнародної спільноти та самого Департаменту і ставить під загрозу справедливість і відновлення прав жертв найтяжчих міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України».