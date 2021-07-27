Заява Мамедова про звільнення поки не надходила – Офіс генпрокурора

До Офісу генерального прокурора поки не надходила заява про звільнення заступника генерального прокурора Гюндуза Мамедова. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі ОГП.

«З приводу цього питання поки що заява не надходила», – заявили у пресслужбі.

Від інших коментарів з цього приводу в Офісі генпрокурора відмовилися. Радіо Свобода також намагається отримати коментар Гюндуза Мамедова.

26 липня стало відомо, що Мамедов збирається написати заяву про звільнення за власним бажанням.

У липні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у новому розподілі обов’язків не залишила департаментів за своїм заступником Гюндузом Мамедовим.

2 липня заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова.

1 липня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту (який раніше перебував у віданні Мамедова), своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

2 липня відразу кілька правозахисних організацій оприлюднили звернення до президента Володимира Зеленського через ситуацію навколо Департаменту нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора (відомого як «департамент війни»). Текст звернення оприлюднив Центр прав людини ZMINA.

Згідно з позицією активістів, рішення генеральної прокурорки Ірини Венедіктової підпорядкувати департамент собі «нівелює семирічну роботу організацій громадянського суспільства, міжнародної спільноти та самого Департаменту і ставить під загрозу справедливість і відновлення прав жертв найтяжчих міжнародних злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на території України».