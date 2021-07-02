У Мамедова забрали доступ до держтаємниці – джерела

Заступник генерального прокурора Максим Якубовський підписав наказ про припинення доступу до державної таємниці заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова. Це Радіо Свобода підтвердили джерела в правоохоронних органах.

Координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова зазначила у фейсбуці, що останні події навколо Мамедова цілком можуть бути передумовою його подальшого звільнення.

Решетилова припускає, відбирання у Мамедова повноважень може бути пов’язане із річницею збиття боїнга МН17, що припадає на 17 липня.

«Гюндуз Мамедов очолює слідчу групу від України в Joint Investigation Team. І його роль в процесі розслідування по МН17, м’яко кажучи, надзвичайно важлива. Моя дуже обґрунтована підозра в тому, що комусь дуже не подобається активність України навколо цього розслідування. Тому правдами і неправдами цю активність потрібно знизити», – зазначила вона.

Радіо Свобода готує запит до Служби безпеки України з метою отримати роз’яснення: чи має законне право заступник забирати в іншого заступника доступ до держтаємниці, якщо такі повноваження закріплено у відповідному законі за СБУ.

30 червня у Гюндуза Мамедова забрали з-під керівництва департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Спершу його віддали Якубовському, та згодом генпрокурорка Ірина Венедіктова залишила департамент під своїм керівництвом.

Надалі Гюндуз Мамедов відповідатиме за стан організації роботи департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству та тренінгового центру прокурорів.

Максим Якубовський керуватиме департаментом логістики, ресурсного та матеріально-технічного забезпечення; департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; департаментом інформаційних технологій. Окрім того, до його переліку обов’язків і надалі входитимуть управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи; координація діяльності заступників генерального прокурора та структурних підрозділів ОГП; взаємодія з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

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