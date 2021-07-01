Венедіктова забрала в Якубовського «департамент війни» і залишила його під своїм контролем

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова передумала віддавати керівництво департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, своєму заступникові Максиму Якубовському і забрала цей департамент під власне керівництво.

Такі зміни відображено в оновленому наказі генпрокурора №458, що регулює розподіл обов’язків керівництва відомства.

30 червня пресслужба Офісу генпрокурора повідомила, що департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, перейшов від заступника генпрокурорки Гюндуза Мамедова до іншого заступника Максима Якубовського.

Надалі Гюндуз Мамедов відповідатиме за стан організації роботи департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству та тренінгового центру прокурорів.

Максим Якубовський керуватиме департаментом логістики, ресурсного та матеріально-технічного забезпечення; департаментом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; департаментом інформаційних технологій. Окрім того, до його переліку обов’язків і надалі входитимуть управління організаційного забезпечення ЄРДР та інформаційно-аналітичної роботи; координація діяльності заступників генерального прокурора та структурних підрозділів ОГП; взаємодія з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Правозахисники розкритикували рішення Венедіктової віддати «департамент війни» Якубовському. Скажімо, координаторка у Медійній ініціативі за права людини Ольга Решетилова зазначила у фейсбуці, що Якубовський «жодного досвіду у розслідуванні воєнних злочинів і порушень міжнародного гуманітарного права не має, і жодної попередньої роботи про збереження інституційної пам‘яті і контакту з ключовими організаціями проведено не було».

У серпні 2020 року кілька правозахисних організацій в рамках Медійної ініціативи за права людини заявляли про тиск на департамент з нагляду за розслідуваннями злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

У заяві вказувалось, що за неповний перший рік роботи департамент розробив стратегію розслідування злочинів війни на Донбасі, зробив можливим повноцінно розслідувати зв’язок між подіями 2014 року у Криму та на Донбасі, почав документування та підготовку доказової бази для передачі до Міжнародного кримінального суду.

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