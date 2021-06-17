Венедіктова про справу Гандзюк: суд дослідив письмові докази, далі – допит свідків

Суд завершив дослідження понад 60 томів письмових доказів у справі про напад на херсонську чиновницю та активістку Катерину Гандзюк, і переходить до допитів. Про це повідомила у фейсбуці генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Прокурори не зупиняються – наше завдання забезпечити невідворотність покарання для всіх причетних до цих злочинів та винних у смерті Катерини Гандзюк», – зазначила Венедіктова.

Вона додала, що справі Гандзюк «довелося пройти через різні оцінки громадськості», але наразі нею «можна пишатися».

Генпрокурорка вказала, що п’ятеро безпосередніх виконавців злочину відбувають покарання, а особу, яка його приховувала – засуджено.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

15 червня Дніпровський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Владислава Мангера й Олексія Левіна щодо зміни запобіжного заходу.

28 липня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк. Їх обвинувачують за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.