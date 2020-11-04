Другі роковини по Катерині Гандзюк: західні дипломати закликати покарати винуватців вбивства активістки

Дипломати США, країн ЄС, Великої Британії і Канади закликати покарати винних у вбивстві активістки Катерини Гандзюк у другі роковини її загибелі.

«Сьогодні ми згадуємо відданість, волю та неабияку мужність Катерини Гандзюк, громадської активістки та борця з корупцією, яка померла два роки тому в цей день від ушкоджень, отриманих від нападу на неї. Ми долучаємось до тих, хто закликає владу притягти до відповідальності як виконавців, так і замовників нападу», – заявили у посольстві США в Україні.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також зробила заяву до другої річниці від дня смерті Гандзюк.

«Цього тижня я відвідую її рідне місто Херсон, де, як і в Києві, порушу питання про її справу. Ми пам’ятаємо Катерину і разом з її сім’єю та друзями сподіваємося, що незабаром справедливість переможе», – наголосила Сіммонс.

У свою чергу посольство Канади зазначило, що напади на активістів в Україні мають припинитися.

«В Україні немає бути місця насиллю та залякуванню активістів, правозахисників та преси. Напади на активістів в Україні мають бути припинені, усі злочини повністю розкриті та винуватці притягнуті до відповідальності», – йдеться в заяві посольства Канади у твітері.

Представництво України в ЄС також залишило допис щодо загибелі Катерини Гандзюк: «Два роки минуло із дня смерті Катерини Гандзюк. Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в повинне бути забезпечене по всій країні».

Сьогодні також Верховна Рада на початку свого засідання вшанувала хвилиною мовчання пам’ять активістки Катерини Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою.

16 жовтня суд в Одесі також виніс умовний вирок помічникові колишнього депутата Миколи Паламарчука Ігореві Павловському, який проходить у «справі Гандзюк».