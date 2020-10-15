Суд залишив під вартою обвинувачених у нападі на Катерину Гандзюк

Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Владислава Мангера й Олексія Левіна, повідомляє пресслужба суду. Рішення ухвалили на засіданні 15 жовтня.

«Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту в інтересах обвинувачених М. та Л. на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 20 серпня, якою обвинуваченим М. та Л. обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18 жовтня, без визначення розміру застави. За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва… залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту, подані в інтересах обвинувачених М. та Л. – без задоволення», – йдеться в повідомленні.

28 липня прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.

Їх обвинувачують за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.