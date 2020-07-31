В Україні вшанували пам’ять Катерини Гандзюк

У кількох містах України, зокрема в Києві і Дніпрі, вшанували пам’ять херсонської діячки Катерини Гандзюк, яка померла внаслідок нападу на неї, що стався 31 липня 2018 року.

У Києві активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?» прийшли ввечері під будівлю Міністерства внутрішніх справ, щоб, за їхніми словами, нагадати «імена винних у саботажі розслідування нападу на Катю і покриванні винних у злочині».

Участь в акції взяло близько 200 людей, вони тримали плакати з прізвищами посадовців, які на їхню думку, саботували справу, фотографії Катерини Гандзюк. Перед будівлею МВС, на проїжджій частині активісти фарбою написали ці ж прізвища. Після закінчення акції вони запалили фальшфеєри.

«Два роки тому на Катю Гандзюк вилили літр сірчаної кислоти. Попри зусилля лікарів і проведені 14 операцій під загальним наркозом, через три місяці Катя померла від поліорганної недостатності, спричиненої опіками від кислоти. Ми створили цю ініціативу з однією вимогою – покарати винних у цьому вбивстві: від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних!» – написали організатори акції у фейсбуці.

Також у Дніпрі ввечері півтора десятка громадських активістів пікетували будівлю обласної поліції. Таким чином вони долучись до всеукраїнської акції в пам’ять про напад на Катерину Гандзюк.

У руках вони тримали плакати з написами «Непокаране зло зростає», «Непокаране зло множиться», «Хто замовив Катю Гандзюк?». За словами пікетувальників, їхня вимога – одна: покарати винних у цьому вбивстві – «від замовників до правоохоронців, які чинили саботаж розслідування чи покривали винних».

«Ми бачимо, що замовників вбивств не саджають, організаторів відпускають. А громадських активістів, які вчинили акт самозахисту, – саджають. Так було з активістом Сергієм Стерненком», – сказав один із учасників акції Владислав Мельничук.

Напад на відому в Херсоні діячку, виконувачку обов’язків керуючого справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк здійснили 31 липня 2018 року – її облили концентрованою сірчаною кислотою. Через три місяці, 4 листопада 2018 року, вона померла в лікарні від наслідків нападу.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організаторові злочину Сергієві Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчукові, Володимирові Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Вікторові Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

В організації нападу обвинуватили голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і помічника-консультанта одного з депутатів цієї самої ради Олексія Левіна. Обидва наразі перебувають під вартою.