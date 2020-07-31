У Києві під стінами МВС відбулася акція до других роковин нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк. 31 липня 2018 року її облили сірчаною кислотою. Через три місяці Катерина Гандзюк померла. В організації нападу на активістку підозрюють голову Херсонської облради Владислава Мангера і помічника депутата цієї самої ради Олексія Левіна. Нині вони перебувають у слідчому ізоляторі. П'ять виконавців нападу вже отримали вироки суду. За словами активістів, за ґратами поки що перебувать не усі замовники нападу. Тож під стінами МВС люди вимагали покарати усіх винних у скоєнні нападу. Під час акції вони запалили димові шашки, а на асфальті написали прізвища правоохоронців, які, як вважають учасники акції, саботували розслідування.