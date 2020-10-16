Суд виніс вирок фігурантові справи Гандзюк Павловському

Приморський районний суд Одеси 16 жовтня виніс умовний вирок помічникові колишнього народного депутата Ігореві Павловському у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. Його визнали винним у приховуванні злочину, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«У ході судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину та просив суд затвердити угоду про визнання винуватості між ним і прокурором. Суд врахував позицію потерпілих, які не заперечували проти затвердження угоди й відмовилися від цивільного позову, а також щире каяття й активне сприяння обвинуваченим розкриттю злочину та затвердив угоду, призначивши йому покарання у виді двох років позбавлення волі з іспитовим строком – один рік», – йдеться в повідомленні.

Генпрокуратура наприкінці липня 2019 року передала до суду обвинувальний акт щодо Павловського у справі Гандзюк – за ч. 1 ст. 396 ККУ (приховування злочину).

Уперше Павловського, який був помічником народного депутата Миколи Паламарчука, затримали 12 листопада 2018 року у справі про вбивство Катерини Гандзюк, однак невдовзі відпустили під домашній арешт.

На початку 2020 року правоохоронці під час спецоперації у Херсоні затримали Павловського й оголосили йому підозру у створенні злочинної організації (ч. 1 ст. 255 ККУ).

Згодом Печерський райсуд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.