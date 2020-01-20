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20 січня 2020, Київ 19:39
Новини | Події

Підозрюваного у створенні злочинної організації в Херсоні везуть до Києва – Рябошапка

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Затриманого 20 січня в Херсоні підозрюваного в створенні злочинної організації перевозять до Києва, повідомив генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

«Мова йде, зокрема, про створення та участь у діяльності злочинної організації, яка займалася залякуванням, побиттям та знищенням майна наших громадян. Особу, яка підозрюється у створенні цієї організації, затримано, їй повідомлено про підозру, наразі вона доставляється до одного з судів міста Києва для обрання їй запобіжного заходу», – повідомив Рябошапка.

Він також вказав, що за місцем відбування покарання повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину імовірному керівнику групи осіб, які напали на Катерину Гандзюк.

«Слід зазначити, що велика частина процесуальних дій і проводилася з метою розкриття злочину, пов’язаного з нападом на Катерину Гандзюк. Зокрема, слідство цікавлять докази, які б допомогли з’ясувати механізм планування та вчинення цього злочину», – наголосив генпрокурор.

Офіс генерального прокурора повідомив раніше 20 січня, що йдеться про особу, яка уклала угоду про визнання винуватості у «приховуванні нападу на Катерину Гандзюк» (ймовірно, йдеться про Ігоря Павловського, оскільки про його угоду зі слідством у справі Катерини Гандзюк раніше були заяви – ред.).

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Раніше ЗМІ повідомили, що обшуки сьогодні відбулися, зокрема, у голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука. В Офісі генпрокурора Радіо Свобода відмовилися вказувати конкретні імена. За законом, «особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку».

Пізніше в СБУ заявили, що провели обшуки «у голови Херсонської обласної Ради, колишнього голови Херсонської ОДА, його заступника та інших осіб».

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

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