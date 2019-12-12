Рада «перезапустила» ТСК щодо нападів на Гандзюк та інших активістів

Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер проголосувала за утворення Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.

За фактичний «перезапуск» комісії у Раді нового скликання проголосували 347 народних депутатів.

6 листопада 2018 року Верховна Рада попереднього скликання підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновницю Катерину Гандзюк та інших громадських активістів в Україні.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.