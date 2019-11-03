СБУ повідомила про 5 проваджень у зв'язку з убивством Гандзюк

Слідство у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури, повідомив керівник Головного слідчого управління Служби Богдан Тиводар.

«Отримані слідством докази дають усі підстави стверджувати, що найближчим часом СБУ та Генпрокуратура поінформують суспільство про нові вагомі результати у справі Катерини Гандзюк», – вказує офіційний сайт СБУ.

«Слідству відомо реальне коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення. Голові Херсонської облради вже здійснено повідомлення про підозру. «Ми крок за кроком наближаємося до притягнення до кримінальної відповідальності всіх організаторів та замовників нападу на Катерину Гандзюк», – наголосив Богдан Тиводар.

У спецслужбі нагадують, що винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну та його співучасникам Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському та Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років.

Розшук одного із ключових фігурантів справи, основного організатора нападу Олексія Лєвіна, який 19 серпня 2018 року виїхав за кордон, триває, залучені Інтерпол і спецслужби деяких країн.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.