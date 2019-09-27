Справа Гандзюк: СБУ заявляє про розшук Левіна спільно з Інтерполом

Служба безпеки України повідомляє про міжнародний розшук одного з фігурантів справи про вбивство херсонської активістки та чиновниці Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Про це заявив керівник Головного слідчого управління СБУ Богдан Тиводар, повідомляє пресслужба.

Як повідомляють у відомстві, розшук ведеться спільно з Інтерполом. На сайті Інтерполу вказано, що Левіна розшукують у зв’язку з «завданням умисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть жертви».

«Слідчі Служби безпеки України, задіяні з листопада 2018 року у розслідуванні нападу на Ганздюк, зосередились на встановленні замовників цього злочину. Тиводар нагадав, що ними під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури було зібрано достатньо доказів і повідомлено про підозру Олексію Левіну і голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру», – йдеться в повідомленні.

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Крім того, як стверджують у СБУ, відомство продовжує досудове розслідування у кримінальній справ щодо ймовірної причетності інших людей до замовлення вбивства Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активісту Катерину Гандзюк.