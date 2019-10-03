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03 Жовтень 2019, Київ 15:16
Новини | Політика

ГПУ: у справах про вбивство Гандзюк змінили прокурорів

Акція «Ніч на Банковій. Знову» біля Офісу Президента Учасники акції «Ніч на Банковій. Знову» виступають з вимогою розслідувати вбивство Катерини Гандзюк та напади на активістів, Київ, 27 вересня 2019 року

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У кримінальних провадженнях про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили прокурорів, повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України.

«За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях. Наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях», – заявили в ГПУ.

Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»
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Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»

Це повторна акція під стінами Офісу президента проти безкарності за напади на громадських активістів, організована друзями вбитої минулого року Катерини Гандзюк

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

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