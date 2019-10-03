ГПУ: у справах про вбивство Гандзюк змінили прокурорів

У кримінальних провадженнях про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили прокурорів, повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України.

«За результатами оперативної наради в Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, що спричинили її смерть, 30 вересня 2019 року змінена група прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаних провадженнях. Наразі новоствореною групою прокурорів оновлено план досудового розслідування у цих кримінальних провадженнях», – заявили в ГПУ.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.