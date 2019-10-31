Польська Gazeta Wyborcza внесла Катерину Гандзюк у список 120 відомих померлих людей

Напередодні Дня всіх святих 1 листопада, який особливо шанують в переважно католицькій Польщі, тамтешнє відоме видання Gazeta Wyborcza внесло вбиту українську активістку Катерину Гандзюк до переліку 120-ти відомих поляків та іноземців, що втратили життя за останні 12 місяців.

Ім’я Катерини Гандзюк згадується у спеціальному додатку, де йдеться про те, ким вона була і як загинула.

«Я знаю, що виглядаю погано, але я виглядаю зараз набагато краще, ніж виглядають зараз в Україні справедливість і правосуддя», – цитує видання слова Катерини Гандзюк, які вона записала у зверненні з лікарняного ліжка.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні. У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

Згадує Gazeta Wyborcza серед відомих померлих особистостей і мера польського Гданська Павела Адамовіча, який помер 14 січня після нападу на нього чоловіка на доброчинному концерті, про ілюстратора і дитячого письменника Богдан Бутенка, про радянського дисидента Володимира Буковського, про дизайнера і фотографа Карла Лаґерфельда та інших.

Gazeta Wyborcza («Газета Виборча») – одне з найвідоміших сучасних польських видань.