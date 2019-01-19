Польща: тисячі людей прийшли попрощатися із мером Гданська

Тисячі людей прийшли попрощатися із мером польського Гданська Павелом Адамовічем.

На похорон до Маріацької базиліки в Гданську прибули друг Адамовіча, президент Європейської ради Дональд Туск, президент Польщі Анджей Дуда, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, колишній президент країни Лех Валенса.

Серед іноземних політиків на похорон до Гданська приїхав екс-президент Німеччини Йоахім Ґаук та мери європейських міст.

Очільник Гданська помер 14 січня внаслідок нападу, скоєного увечері напередодні.

Напад стався на доброчинному заході «Оркестр святкової допомоги» ввечері 13 січня перед сотнями присутніх: 27-річний місцевий мешканець накинувся на 53-річного мера з гострим предметом, коли той разом із іншими стояв на сцені, і кілька разів ударив його гострим предметом у серце й живіт.

Нападник заявив, що його звати Стефан Вільмонт і він нібито був незаконно засудженим. У цьому він звинувачує партію «Громадянська gлатформа», до якої раніше належав Адамовіч.

Чоловіка затримала поліція. За повідомленнями, він потрапив на захід завдяки позначці «преса».

Як пишуть місцеві ЗМІ, нападник раніше був засуджений до понад п’яти років позбавлення волі за збройні напади на банки, і у в’язниці в нього почалися психіатричні проблеми.

Павел Адамович очолював Гданськ понад два десятиліття, з 1998 року. Минулої осені він був переобраний на черговий термін, на який він балотувався як незалежний, але за підтримки нині опозиційної «Громадянської платформи», з якої він раніше вийшов.