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04 листопада 2019, Київ 23:53
Новини | Політика

Зеленський: замовників Гандзюк буде знайдено і покарано

Акція «Ніч на Банкові. Знову» біля Офісу президента України, вересень 2019 року

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Замовників убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк буде знайдено і покарано, заявив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю», – написав Зеленський.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

/**/ /**/ Акція «Ніч на Банковій. Знову» біля Офісу президента, на якій також вимагали розслідувати напади на Катерину Гандзюк та інших активістів, 27 вересня 2019 року
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