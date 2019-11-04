Зеленський: замовників Гандзюк буде знайдено і покарано

Замовників убивства херсонської активістки Катерини Гандзюк буде знайдено і покарано, заявив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

«Рік без Катерини Гандзюк. Усіх замовників буде знайдено й покарано. Обіцяю», – написав Зеленський.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.