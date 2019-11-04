«Рік без Каті». У містах України і світу згадують Гандзюк – огляд

Активісти кампанії «Хто замовив Катю Гандзюк?» анонсували акції в 40 містах на роковини смерті чиновниці та активістки. Учасники акцій вийшли на площі не тільки для того, щоб вшанувати пам’ять Гандзюк, а й щоб учергове нагадати, що замовники досі офіційно не названі та не покарані. Організатори, поміж іншого, звернулися до президента України Володимира Зеленського із закликом прийти на цю акцію.

Організатори закликали учасників приходити на події зі свічками. За даними сторінок подій, можна приходити з тваринами і дітьми, але не з символікою політичних партій та громадських організацій.

Представники Центру прав людини ZMINA до річниці смерті Гандзюк оприлюднили низку закликів до влади. Зокрема вони звернулися до очільників правоохоронних органів з вимогою «професійно, безсторонньо та ефективно» розслідувати замах на активістку і застерегли генерального прокурора Руслана Рябошапку та голову Служби безпеки України Івана Баканова від «порожніх обіцянок».

Херсон

Катерина Гандзюк жила і працювала в Херсоні, брала участь у місцевому Євромайдані, згодом працювала в міській владі. Учасники херсонської акції вийшли на площу Свободи. Серед вимог акції – покарання не лише виконавців, а й замовників.

На акції виступали люди, які особисто знали Гандзюк.

Людину обливають кислотою, і ми шукаємо виправдання, щоб не висловити позицію, десь заховатися

«Всі ми живемо у фейсбуці, читаємо, постимо і так далі – але от останні пости різних недоброзичливців, і їхні коментарі, лайки, дивимося, хто як реагує, знаємо, хто як до кого ставився, хто ставився до Каті, як вона жорстко могла ставитися до когось. Мені чогось навіяло думку, що, якби замовник убивства, який, можливо, дивиться на нас у вікно кабінету (акція пройшла під будівлею Херсонської ОДА – ред.), вийшов і написав: так, це я вчинив, каюся і все таке, то прийшли б люди, які б полайкали і сказали: чувак, красава, відповів і все таке. До чого це я? Відбулося середньовіччя… Людину обливають кислотою, і ми шукаємо виправдання, щоб не висловити позицію, десь заховатися. Тому я хочу, щоб ми частіше думали, що кажемо, і казали, що думаємо», – сказав у своєму виступі один із активістів.

До роковин канал «UA:Херсон» підготував документальний фільм, присвячений Гандзюк. Його вперше показали на акції та планують транслювати всіма філіями Суспільного мовника.

Київ

Як повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода та «Голосу Америки» «Настоящее время» Володимир Рунець, люди збиралися на Банковій, біля Офісу президента в столиці, задовго до початку події. На акції були присутні батьки активістки. Її мати Надія Гандзюк розповіла, що прийшла на акцію, тому що бачить, скільки людей долучені до руху за розслідування замаху.

«Коли я дивлюся, що люди по всьому світі збираються, роблять те, що, певно, повинна і я робити з ними, я вирішила теж узяти в цьому участь. Тому що сидіти склавши руки – якщо я буду сидіти, то будуть сидіти ще дуже багато людей і не будуть доводити нашій владі, що ми є, ми живі, ми хочемо справедливості в цьому світі, того, за що боролася Катя. А ці дні були для мене як один день. День, сповнений великого горя, жалю, сліз, всього того, що перебирає в мене життя. Ці вбивці забрали життя не тільки Каті, а й нас трьох – і Гандзюка, і мене, і Сергія (чоловіка Гандзюк – ред.). Ми ж не живемо, ми тільки дихаємо», – каже вона.

Жінка розповіла, що президент Володимир Зеленський не зустрічався з нею, лише з її чоловіком. За її словами, враження у Віктора Гандзюка лишилися «не дуже приємні».

«Щось таке пов’язане з тим, що зараз не до мертвих. Ні, я не думаю, що це пряма мова, це просто така думка, таке враження було в Гандзюка, що зараз президенту не до мертвих, йому треба вирішувати справи живих», – розповіла Надія Гандзюк.

Вона зізналася, що має «великі сумніви» щодо поступу розслідування.

Учасники акції після виступів запалили лампадки в пам’ять про Гандзюк. Згодом вони вишикувалися в колону та рушили до Міністерства внутрішніх справ. Як зазначив журналіст каналу «24», який вів трансляцію з місця подій, ця частина акції, на відміну від мітингу на Банковій, може не підходити для учасників з дітьми.

Організатори акції запрошували президента Зеленського вийти до них, але за час їхнього перебування під його офісом він не вийшов. Вже під будівлею МВС один із учасників зачитав вголос допис президента, в якому він обіцяє, що всіх замовників нападу на Гандзюк буде знайдено і покарано.

Активісти зустріли це повідомлення сміхом і вигуками «Ура!», «Нарешті».

Наприкінці акції під МВС мітингарі запалили фаєри та проскандували «Хто замовив Катю Гандзюк?» та «Аваков – чорт», перш ніж розійтися.

Вінниця

Акція в Вінниці почалася з хвилини мовчання в пам’ять усіх громадських активістів, які загинули через свою діяльність. Учасники виклали напис «Рік без Каті» свічками.

«Катя загинула через те, що вона не мовчала, і, мабуть, у цьому найбільша біда. Вона голосно говорила про те, що відбувається у Херсоні, про вирубку лісів і захоплення територій. Саме це стало причиною її смерті», – сказала активістка Олена Данілова.

Вона додала, що метою акції є не тільки віддати шану пам’яті Гандзюк, а й нагадати президенту Зеленському, що замовники замаху мають бути покарані.

Дніпро

Акція на Європейській площі Дніпра зібрала десятки учасників. У руках вони тримали плакат з написом «Хто замовив Катю Гандзюк?». Пам’ять активістки вшанували хвилиною мовчання. Біля її портрету запалили свічки.

«Пройшов рівно рік, як померла Катерина Гадзюк. Вона помирала 96 днів із дня звірського нападу. Ніхто досі не покараний із замовників, виконавці отримали мізерні терміни. Президент Зеленський обіцяв покарати замовників – і під час своєї виборчої кампанії, і особисто батькові Катерини Гандзюк. Обрана Верховна Рада – вона й досі не створила тимчасову слідчу комісію. Новий Кабінет міністрів – від нього також немає реакції. Кожен активіст пам’ятає і розуміє, що він може стати наступним», – сказав координатор акції Владислав Мельничук.

Інший учасник, Олег Чистопольцев, нагадав про інші гучні справи, які так і не завершилися вироками для замовників.

«Замовники повинні сісти поруч із виконавцями. Щоб не було такої історії, як з Георгієм Гонгадзе – там також замовників не знайшли», – зазначив він.

Луцьк

Кілька десятків активістів зібралися на Театральному Майдані навколо розгорнутого банера «Хто замовив Катю Гандзюк?».

Пряму трансляцію вела місцева «Волинська фундація». Один із організаторів на ім’я Павло нагадав, що побудова сумнівних вертикалей влади актуальна не лише в Херсонській області, а й на Волині.

Півроку новий президент Зеленський. Ми не бачимо ніяких дій

«Ми на цій акції в місті Луцьку і на всіх акціях в Україні звертаємося до нової влади, до нового президента Зеленського, який на дебатах, у зверненнях відео згадував ім’я Катерини Гандзюк. Він говорив це до тодішнього президента Порошенка і говорив: ось, це ваші люди, ви їх покриваєте. Півроку новий президент Зеленський. Ми не бачимо ніяких дій. Нова прокуратура в особі пана Рябошапки, ми сподіваємося, вони візьмуться за цю справу, але теж не бачимо ніяких конкретних заяв і дій. Більше того, міністр, як ми його в народі почали називати, міністр «майонезна баночка» (голова МВС Арсен – ред.) Аваков, далі залишився міністром, який фактично винен у цій системі», – заявив активіст.

Він додав, що Катерина Гандзюк – це не лише окрема людина, а й зібраний образ усіх активістів, які зазнавали тиску чи були вбиті протягом останніх років.

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На акції в Луцьку, як і в Києві, згадали і про вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова в Київській області поліцейськими.

Запоріжжя

У Запоріжжі декілька десятків активістів зібралися під стінами прокуратури Запорізької області. Вони принесли з собою плакати з портретами Катерини Гандзюк та написами «Непокаране зло зростає», «Катя», «Рік без Каті». Учасники акції запалили свічки та вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблої активістки.

«Вона ще при житті казала, хто був замовником її вбивства, але пройшов рік – Каті вже нема рік, і бачимо що? Що ніхто не покараний. Покарані люди, які виконували свою роботу за 300-400 доларів, а відповідно люди, які були замовниками цих дій, сьогодні знаходяться на свободі. Запорізька область пам’ятає Катю, і відповідно має дуже потужних, яскравих людей, що висловлюють свою думку. Що це значить, що кожного з них можна вибивати? Мені дуже хотілось би, що ми збирались востаннє, щоб рівно через рік ми збирались для того, об подякувати прокуратурі, що вже рік нічого не трапилося, щоб кожна людина, яка висловлює свою позицію, живе своїм життям і її ніхто не чіпає», – сказав один з організаторів акції Михайло Прасол.

Львів

Акція в Львові почалася на площі Ринок. Близько 40 представників різних громадських і політичних організацій зібралися з вимогою до влади назвати замовників вбивства Катерини Гандзюк.

Активісти запалили фаєри та розгорнули плакати з вимогами назвати та покарати замовників нападу.

На одному з них – цитата Гандзюк, яка встигла стати крилатою: «Давайте триматися купи і горнутися одне до одного, бо спочатку вони розберуться з лівими руками правих, потім з правими руками «мусорів», а далі доберуться і до нас – обичних пи**ливих (балакучих – ред.) громадян».

Серед інших міст, які приєдналися до акції: Полтава, Рівне, Суми, Кропивницький, Сєвєродонецьк, Кривий Ріг, Івано-Франківськ. За даними активістів, акцію підтримали також у Канаді, Кремнієвій долині та Чикаго у США, Німеччині, Італії, Ізраїлі.

Свої співчуття у зв’язку з роковинами висловив тимчасовий повірений Сполучених Штатів в Україні Вільям Тейлор.

«Вона була дійсно відважною жінкою, вона присвятила своє життя Україні та пожертвувала ним заради своєї країни. Ми вимагаємо правосуддя для Катерини та її родини, ми пам’ятаємо її та продовжимо працювати заради тієї України, заради якої вона поклала своє життя», – сказав у відеозверненні представник США.

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Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили. 5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засуджених до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.