«Рік без Каті»: акції в роковини смерті активістки відбудуться в 40 містах України і світу

У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк 4 листопада у 40 містах України і світу відбудуться акції «Рік без Каті» з вимогою справедливого розслідування вбивства Гандзюк.

Як повідомляє у фейсбуці ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?», акції почнуться о 19:00.

У Києві активісти мають намір прийти до Офісу президента.

«4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості», – йдеться в повідомленні.

Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк, а також використати «всі важелі впливу» і проявити «політичну волю» для покарання замовників убивства Гандзюк.

Напередодні в СБУ повідомили, що слідство у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.