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04 листопада 2019, Київ 07:09
Новини | Політика

«Рік без Каті»: акції в роковини смерті активістки відбудуться в 40 містах України і світу

У Києві активісти мають намір прийти до Офісу президента

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У роковини смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк 4 листопада у 40 містах України і світу відбудуться акції «Рік без Каті» з вимогою справедливого розслідування вбивства Гандзюк.

Як повідомляє у фейсбуці ініціатива «Хто замовив Катю Гандзюк?», акції почнуться о 19:00.

У Києві активісти мають намір прийти до Офісу президента.

«4 листопада ми знову вийдемо на вулиці наших міст для того, щоб нагадати всім – і вбивцям, і владі, і всім громадянам нашої країни: ми вимагаємо справедливості», – йдеться в повідомленні.

Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»
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Фоторепортаж: «Ніч на Банковій. Знову»

Це повторна акція під стінами Офісу президента проти безкарності за напади на громадських активістів, організована друзями вбитої минулого року Катерини Гандзюк

Активісти закликали президента Володимира Зеленського прийти на акцію і поставити свічку в пам’ять про Катерину Гандзюк, а також використати «всі важелі впливу» і проявити «політичну волю» для покарання замовників убивства Гандзюк.

Напередодні в СБУ повідомили, що слідство у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк триває у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Справа Гандзюк: чому активісти пішли до СБУ? (відео)
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Справа Гандзюк: чому активісти пішли до СБУ? (відео)

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