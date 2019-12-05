Українські активісти не почуваються в безпеці, поки не розкрите вбивство Гандзюк – посол Швеції

Безпека активістів залишається важливим викликом для українського суспільства, заявив посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, виступаючи під час Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства, що триває 5 грудня у Києві.

«Українське громадянське суспільство все ще не може приймати безпеку та захищеність як щось, що існує за замовчуванням, допоки не розкрите убивство Каті Гандзюк», – сказав він.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, за словами дипломата, Швеція буде звертати увагу українського уряду на важливість створення сприятливих умов для існування громадянського суспільства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.