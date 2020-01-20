ОГПУ повідомляє про нові обшуки у справі Гандзюк

Офіс Генерального прокурора України заявив 20 січня про проведення спільно з СБУ обшуків «з метою відшукування додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк».

Окрім того, за даними ОГПУ,цього дня у Херсоні проводиться спецоперація з метою припинення діяльності організації, учасники якої підозюються у нападах на людейта підпалах чужого майна.

«Повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Слід зазначити, що обвинувальний акт щодо вказаної особи вже перебуває на розгляді Приморського районного суду м. Одеси з угодою про визнання його винуватості у заздалегідь не обіцяному приховуванні нападу на Катерину Гандзюк.Також повідомляється про підозру іншим членам злочинної організації», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.