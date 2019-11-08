Апеляційний суд: перейменування вулиці у Херсоні іменем Катерини Гандзюк – протиправне

П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради та Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, і залишив без змін рішення Херсонського окружного адміністративного суду від 10 травня щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської у Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк. Як повідомляє сьогодні пресслужба суду, відповідне рішення було ухвалене 6 листопада.

«Судом оголошено вступну і резолютивну частини постанови, яка набрала законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення», – йдеться в повідомленні.

У суді розгляд справи назвали таким, що «викликав суспільний резонанс серед громадськості».

Херсонський окружний адміністративний суд 10 травня частково задовольнив позов проти Херсонської міської ради та мера міста щодо скасування окремих пунктів рішення міської ради щодо перейменування вулиці в Херсоні на честь активістки та чиновниці Катерини Гандзюк.

Рішення про перейменування Лютеранської вулиці в Херсоні на честь Катерини Гандзюк Херсонська міська рада ухвалила 22 лютого.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

Після смерті активістки справу перекваліфікували на «умисне вбивство», однак згодом ГПУ змінила кваліфікацію підозрюваного у замовленні злочину Владислава Мангера на «умисне тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або вчинене на замовлення, або спричинило смерть потерпілого».

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.