«Справа Гандзюк»: правоохоронці провели понад 30 обшуків, 9 особам повідомили про підозру

В Офісі генерального прокурора повідомили, що в рамках провели спецоперації «з метою припинення діяльності злочинної організації у Херсонській області» дев’ятьом особам повідомили про підозру, а також на підставі ухвал слідчих суддів провели понад 30 обшуків, у ході яких вилучено вогнепальну зброю та інші речі.

«Зокрема повідомлено про підозру керівнику злочинної організації, колишньому помічнику народного депутата України попередніх скликань. Його затримано в порядку статті 208 КПК України (ймовірно, йдеться про Ігоря Павловського, оскільки про його угоду зі слідством у справі Катерини Гандзюк раніше були заяви – ред.)», – йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Згідно з повідомленням, наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Офіс Генерального прокурора заявив 20 січня про проведення спільно з СБУ обшуків у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.

Раніше ЗМІ повідомили, що обшуки сьогодні відбулися, зокрема, у голови Херсонської облради Владислава Мангера, голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука. В Офісі генпрокурора Радіо Свобода відмовилися вказувати конкретні імена. За законом, «особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.