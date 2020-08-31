Верховний суд остаточно скасував перейменування вулиці в Херсоні іменем Гандзюк

Верховний суд України як касаційна інстанція остаточно скасував перейменування вулиці в Херсоні іменем загиблої внаслідок нападу з застосуванням кислоти чиновниці міської ради Катерини Гандзюк, свідчить публікація в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Таким чином, Верховний суд залишив без задоволення касаційну скаргу Херсонської міської ради, постанова про це є остаточною і не може бути оскаржена, і вулиці остаточно повертається її дотеперішня назва Лютеранська.

У постанові Верховного суду, датованій 27 серпня, серед іншого, звернено увагу, що рішення міськради про перейменування вулиці було ухвалене без попереднього громадського обговорення, чим було порушене законодавство, що стосується присвоєння імен осіб, також присвоєння імені Гандзюк не відповідає законодавству в тому, що воно передбачає лише увічнення пам’яті осіб, які 1) внесли вагомий внесок і боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України; 2) здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини; зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя. Таким чином, Верховний суд підтвердив аналогічні рішення в цій справі судів нижчих інстанцій.

При цьому в постанові також звернено увагу, що Верховний суд не надає оцінки мотивам рішення Херсонської міськради про перейменування вулиці, а тільки встановлює недотримання визначеної законодавством процедури його ухвалення.

Херсонська міська рада вирішила перейменувати Лютеранську вулицю в місті на вулицю Катерини Гандзюк у лютому 2019 року, Херсонський окружний адміністративний суд скасував це рішення в травні того ж року, а в листопаді 2019-го П’ятий апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги Херсонської міської ради і херсонського міського голови Володимира Миколаєнка і залишив без змін згадане рішення суду нижчої інстанції щодо визнання протиправним рішення про перейменування вулиці Лютеранської в Херсоні на вулицю Катерини Гандзюк. Херсонська міськрада подала касаційну скаргу на постанову апеляційної інстанції.

Юрист Дмитро Ільченко, який захищає підозрюваного в організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, заявив із цього приводу в фейсбуці, що з вимогою зберегти назву вулиці Лютеранської звернулися до суду її жителі, які стверджували, що їхня думка не була врахована, обґрунтувань того, який саме героїчний вчинок зробила Гандзюк, немає, а Лютеранська – історична назва, яка була відновлена в порядку декомунізації, а тому повторне перейменування неможливе.

Тим часом юрист Масі Найєм, який не має прямого процесуального стосунку до справи Гандзюк, але з самого початку переймається нею, заявив у фейсбуці, що вулиця буде «все одно перейменована на вулицю Катерини Гандзюк».

Катерина Гандзюк, виконувачка обов’язків керуючої справами виконкому Херсонської міськради, померла 4 листопада 2018 року внаслідок тяжких хімічних опіків, зазнаних під час нападу на неї з застосуванням кислоти 31 липня того ж року. Справу про напад на неї перекваліфікували за статтею про вбивство. У цій справі винесені вироки п’яти особам – безпосередньому організаторові нападу і його співучасникам. В організації нападу підозрюють голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера, а також помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна (Москаленка), якого називають місцевим кримінальним авторитетом; обидва нині взяті під арешт. 28 серпня Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд по суті справи про вбивство Гандзюк.