У Запоріжжі вшанували пам’ять «Сармата»

Увечері 31 липня в центрі Запоріжжя на майдані Героїв Революції зібралися запорізькі активісти, щоб ушанувати пам'ять вбитого два роки тому бердянського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Учасники акції принесли з собою національні прапори та портрети вбитого, шеврони батальйону «Донбас», в якому служив загиблий. Активісти також виклали свічками слово «Сармат».

«Розстріляли на очах у дружини і друзів. Два роки триває суд. Ніяк не можуть довести провину організаторів цього вбивства. Сподіваюсь, що інші міста теж підтримають – усі, хто знав «Сармата», і небайдужі люди, які спостерігали, як він боровся, коли був живий. Таких людей, як він, мені здається, на жаль, не буде; їх одиниці. Це людина-запальничка. Він не боявся. Боровся за справедливість, проти корупції, хотів, щоб у країні було добре у правоохоронних органах у судовій системі, і зрозуміло, що це владі не подобалось. Не подобалось, що з’явився той, хто вказував, що треба робити і як робити. Тому вважаємо, що в його смерті все ж таки винна влада, бо явно було замовне вбивство. І ми будемо до останнього домагатися, щоб вбивць «Сармата» посадили у СІЗО», – розповіла запорізька волонтерка Стела Орел.

31 липня акція вшанування пам’яті Віталія Олешка відбулася і в його рідному місті Бердянську. Там у мітингу-реквіємі взяли участь його бойові побратими, місцеві та запорізькі активісти, що долучилися до заходу.

Віталія «Сармата» Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб, чотирьох з них біля Василівки Запорізької області. У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається кілька версій злочину.

У липні 2019 року Бердянський міськрайонний суд почав розгляд справи щодо вбивства Віталія Олешка.

29 травня 2020 року «Громадське» повідомило, посилаючись на адвоката дружини «Сармата», що суд переглянув запобіжний засіб чотирьом фігурантам справи, змінивши тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Згодом у пресслужбі Бердянського міськрайоного суду повідомили, що «зміна запобіжного заходу не означає, що підсудні будуть цілком вільні; підсудні перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом, з носінням електронного пристрою».

На знак протесту проти такого рішення активісти пікетували прокуратуру Запорізької області, а кілька ветеранів війни на Донбасі голодували під Офісом президента Україні. У прокуратурі регіону повідомили, що за чинним законодавством можуть оскаржити рішення суду лише в разі порушення обвинувачуваними встановлених умов запобіжного заходу https://www.radiosvoboda.org/a/news-protest-sarmat/30702396.html. Втім, 24 липня Бердянський міжрайонний суд ухвалив подовжити обвинувачуваним запобіжний захід, залишивши його без змін.