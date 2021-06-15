Справа Гандзюк: суд відмовився випустити Мангера та Левіна під заставу

Дніпровський районний суд міста Києва відхилив клопотання адвокатів обвинувачених в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк – Владислава Мангера й Олексія Левіна щодо зміни запобіжного заходу. Таку ухвалу суд виніс 15 червня.

Адвокати Мангера та Левіна клопотали про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на вихід під заставу.

28 липня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської облради Олексія Левіна за організацію нападу на Гандзюк.Їх обвинувачують за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.