Справа Гандзюк: суд залишив під вартою підозрюваного Левіна

15 липня Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з підозрюваних у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Про це повідомляє пресслужба суду.

Строк тримання під вартою продовжено до 24 серпня включно.

«За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 червня 2020 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту – без задоволення», – зазначили у суді.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою голови Херсонської облради Владислава Мангера і помічника-консультанта депутата цієї самої ради Олексія Левіна в організації нападу на Катерину Гандзюк, що призвів до її смерті.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі Гандзюк уже винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.