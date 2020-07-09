Апеляційний суд відклав розгляд скарги адвокатів на арешт Мангера – активісти про «справу Гандзюк»

Київський апеляційний суд відклав розгляд скарги адвокатів на рішення Печерського райсуду столиці про тримання під вартою голови Херсонської ОДА Владислава Мангера, підозрюваного до вбивства чиновниці та активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомила у фейсбуці спільнота «Хто замовив Катю Гандзюк?».

«Апеляційне засідання на обраний запобіжний захід для Мангера не відбулось... Судді визнали обов’язковою присутність Мангера на засіданні, тому відклали його розгляд», – повідомили активісти.

Повідомляється, що засідання перенесли на 13 липня, початок – о 15:00.

19 червня Печерський суд взяв підозрюваного у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера під варту до 28 липня.

Спецпідрозділ СБУ зранку 16 червня затримав у лікарні в Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера, його привезти до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

Печерський районний суд Києва ухвалив 15 червня рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з іншим фігурантом справи Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер заперечує звинувачення.

Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

За даними СБУ, «у справі Гандзюк» наразі винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.