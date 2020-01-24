У Болгарії затримали імовірного організатора нападу на Катерину Гандзюк – Офіс генпрокурора

У Болгарії затримали імовірного організатора нападу на Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), повідомив Офіс генпрокурора ввечері 24 січня.

«Щойно працівниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу Генерального прокурора та Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою у причетності до нападу на Катерину Гандзюк», – ідеться в повідомленні.

20 січня Офіс генпрокурора і Служба безпеки України провели обшуки у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його колишнього заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

21 січня Печерський райсуд Києва постановив обрати затриманому 20 січня фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк, колишньому помічнику народного депутата Ігорю Павловському запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 4 березня.

Всього, за даними ОГП, під час спецоперації на Херсонщині провели понад 35 обшуків, про підозру оголосили дев’ятьом особам, двоє з них – пов’язані з нападом на Катерину Гандзюк.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

У справі про замах на Гандзюк були затримані підозрювані у виконанні і організації нападу, але замовників офіційно не встановили.

5 серпня набув чинності вирок п’ятьом особам, засудженим до позбавлення волі за вчинення нападу на херсонську активістку.

Як повідомили в СБУ, вони далі проводять слідство у межах п’яти кримінальних проваджень під процесуальним керівництвом Генпрокуратури.