Справа Гандзюк: суд заарештував Мангера до 28 липня

Печерський суд взяв підозрюваного у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк Владислава Мангера під варту до 28 липня. Про таке рішення з зали суду повідомили журналісти видань «Громадське» та «Ґрати».

За даними журналістів, сторона обвинувачення апелювала до того, що Мангер вже тиснув на свідків за допомогою посередників. Адвокати підозрюваного і він сам це заперечували.

В результаті засідання, яке тривало до ночі, суддя заарештувала Мангера на більше ніж місяць без права внесення застави. Захист заявив, що буде оскаржувати запобіжний захід.

Під час засідання під судом чергували активісти ініціативи «Хто замовив Катю Гандзюк?». Вони прокоментували рішення суду.«Дякуємо всім за підтримку! Чекаємо на обвинувальний вирок», – йдеться в заяві кампанії.

Спецпідрозділ СБУ зранку 16 червня затримав у лікарні в Херсоні голову обласної ради Владислава Мангера, його привезти до Києва для участі в засіданні Печерського районного суду.

Печерський районний суд Києва ухвалив 15 червня рішення про надання дозволу на затримання Мангера з метою приводу його на засідання.

За версією слідства, Мангер підозрюється у тому, що за попередньою змовою з іншим фігурантом справи Олексієм Левіним організував нанесення тяжких тілесних ушкоджень Катерині Гандзюк, які призвели до її смерті. Мангер заперечує звинувачення.

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Олексія Левіна у січні цього року затримали в Болгарії. 16 березня його екстрадували в Україну.

За даними СБУ, «у справі Гандзюк» наразі винесено вирок п’ятьом особам: безпосередньому організатору злочину Сергію Торбіну і його співучасникам – Микиті Грабчуку, Володимиру Васяновичу, В’ячеславу Вишневському і Віктору Горбунову. Їм призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

Чиновниця Херсонської міської ради, активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою в Херсоні.